A nova edição do espetáculo de magia “Impossível ao Vivo”, de Luís de Matos, estreia-se na quinta-feira na Figueira da Foz, e promete ilusões surpreendentes e divertidas, protagonizadas pelo mágico português e por quatro artistas de "renome mundial".

Em conversa com a agência Lusa, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, onde “Impossível ao Vivo” estará em cartaz entre quinta-feira e domingo, Luís de Matos definiu o espetáculo como sendo sempre diferente.

“Mantemos um conjunto de compromissos com este espetáculo, que são precisamente aqueles que são os melhores argumentos para que as pessoas ou regressem, ou nos deem o benefício da dúvida e assistam pela primeira vez”, disse o artista.

Todos os anos, a equipa de produção liderada por Luís de Matos renova o elenco e, ao longo do ano, prepara novas ilusões já com o objetivo de as incluir na edição seguinte do espetáculo, que se estreou na temporada de 2018/2019, teve um interregno de três anos motivado pela pandemia e regressou aos palcos em 2022/2023.

“Quem assistiu a todas as edições anteriores sabe que, quando vem, quando a luz se apaga, vai ver pelo menos 80% de coisas novas, que nunca viu. Entre o novo elenco e as coisas que nós preparámos e que eu protagonizo”, explicou o mais premiado mágico português.

“Esse é seguramente um argumento para os que nos acompanham e são muitos e têm vindo a crescer ao longo dos anos”, revelou, acrescentando que quatro edições já realizadas resultaram num crescendo de espetadores, dos 25 mil da primeira edição para os 40 mil no ano passado, com um interregno de três anos de permeio.

“Não há memória de haver um espetáculo de magia que tenha este grau de fidelização [do público], de continuidade e de reinvenção em si próprio. Porque é sempre, de facto, diferente”, argumentou Luís de Matos.

“O outro aspeto que faz com, neste momento, eu diga ‘esqueçam tudo o que viram e venham ver este’ é porque neste percurso e nesta tentativa de continuar a merecer esse imenso carinho das pessoas, nós fazemos cada um com um objetivo claro: é que tem de ser, pelo menos, além de diferente, um bocadinho melhor do que o anterior”, vincou.

Por outro lado, o autor e produtor de “Impossível ao Vivo” alegou que se nunca ninguém viu estas suas produções, agora é a “altura certa” porque a equipa de produção, que está junta há quase 30 anos, tem andado a “apurar” a experiência.

Além do mágico português, que terá a companhia, em palco, de Joana Almeida e dos Momentum Crew, “Impossível ao Vivo” apresenta, nesta edição, Hector Mancha (Espanha), Mortenn (Dinamarca), Rada (Argentina) e o norte-americano Dan Sperry, quatro artistas de topo ou "renome mundial", na área da magia e da comédia, como a produção os apresenta.

Depois da Figueira da Foz, o espetáculo de Luís de Matos irá estar em cartaz em Lisboa, no Teatro Tivoli entre 19 de dezembro e 12 de janeiro, seguindo-se o Coliseu do Porto entre 15 e 19 de janeiro.

A versão francesa do espetáculo, “Impossible sur Scène”, apresentada este ano em Paris por Luís de Matos, está nomeado para os prémios Les Billets d’Or, na categoria “Espetáculo mais Impressionante do Ano”.

O espetáculo, que esteve em cena em novembro no Folies Bergère, contou com a participação dos artistas Aaron Crow, Dan Sperry, Norbert Feré e Yu Hojin, e é um dos 60 nomeados.

Os Prémios Les Billets d’Or, escolhidos pelo público, distinguem os melhores espetáculos apresentados em Paris, durante o ano, desde a comédia ao drama e ao cabaret. As votações são feitas no 'site' da Billets d'Or.