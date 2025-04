"Luis de Matos Impossível Ao Vivo" regressa no final do ano com "novas ilusões, surpresas arrebatadoras e um elenco verdadeiramente extraordinário, reunindo alguns dos mais talentosos mágicos do mundo".

"O espectáculo que, ano após ano, conquista milhares de espectadores e bate recordes de bilheteira, regressa numa edição renovada. Uma experiência imperdível para toda a família, onde o impossível acontece mesmo diante dos nossos olhos — e onde a magia se reinventa a cada momento", destaca o comunicado.

De 12 a 14 de dezembro, "Luis de Matos Impossível Ao Vivo" sobe ao palco do Centro de Artes e Esºetáculo da Figueira da Foz. De 18 de dezembro a 11 de janeiro, o Teatro Tivoli BBA recebe o espetáculo. A nova edição termina no Coliseu do Porto, de 14 a 18 de janeiro.

Luis de Matos terá ao seu lado Joana Almeida e os Momentum Crew, campeões mundiais de breaking, além de quatro estrelas internacionais da magia: Aaron Crow, da Bélgica, mestre do suspense;Darcy Oake, do Canadá, conhecido pelos seus números de ilusionismo de grande escala; Norbert Ferré, de França, a redefinir o humor e a emoção na arte da manipulação; e Sacred Riana, da Indonésia, envolta em mistério e com uma presença que não deixa ninguém indiferente.