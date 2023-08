A atriz Lupita Nyong'o prestou uma homenagem a Chadwick Boseman na segunda-feira à tarde, 28 de agosto, exatamente o dia em que faleceu a estrela de "Black Panther" em 2020, vítima de cancro de cólon, aos 43 anos.

"Há três anos atrás, hoje, experimentei uma dor única ao receber a notícia da morte do Chadwick Boseman. A confusão foi tão profunda que foram precisos meses para voltar a confiar no sentimento de alegria", começa o texto da colega e amiga nas redes sociais a acompanhar uma fotografia a preto e branco do ator.

"Esta é uma fotografia que tirei em película no aeroporto quando chegámos na Coreia do Sul em 2018. Tínhamos acabado de aprender a fazer o [símbolo do] coração de bebé com os nossos dedos. Aqui o Chadwick estava a acrescentar o seu brilho suave. Pssa´mos ali 72 horas gloriosas e a memória enche-me com tanta alegria", continua.

"A morte é difícil de compreender, talvez ainda mais difícil de aceitar. Mas o amor gerado pela vida que ele viveu alimentará cada aniversário que marca a sua ausência. O Chadwick pode não estar mais nas nossas fotografias, mas estará sempre nos nossos corações", concluiu a publicação.

No que se prevê ser um momento de grande emoção, Chadwick Boseman terá direito a uma estrela a título póstumo no Passeio da Fama de Hollywood em 2024.