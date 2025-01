A Câmara Municipal de Marco de Canaveses vai celebrar o 116.º aniversário do nascimento de Carmen Miranda e o primeiro ano do Museu dedicado à artista com várias atividades nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

As comemorações arrancam no dia 7 de fevereiro, às 18h00, com música ao vivo, seguida da inauguração de uma exposição temporária composta por obras que homenageiam a artista que nasceu a 9 de fevereiro de 1909 em Marco de Canaveses.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, o Museu Carmen Miranda vai contar visitas guiadas, música "ao vivo com ritmos de bossa nova inspirados na artista. Durante o fim de semana haverá ainda atividades para as crianças no museu.

O Museu Carmen Miranda reabriu ao público no dia 8 de fevereiro de 2024, após uma profunda requalificação e ampliação que incluíram um novo projeto expositivo.

No primeiro ano após a reabertura, o museu recebeu cerca de cinco mil visitantes de diversos países, como Brasil, Inglaterra, Nepal, Peru, Angola, Cabo-Verde, Espanha, França e Estados Unidos.

Programa Comemorativo

7 de fevereiro

18h00: Música ao Vivo - Artâmega

18h30: Inauguração da Exposição “Carmen, Olhares…”

19h00: Verde Honra com Momento Musical

8 e 9 de fevereiro