M.G. Ferrey é licenciada em Psicologia Clínica, mas o seu sonho sempre foi escrever, assinala a organização da Comic Con em comunicado. Em 2011 frequentou um curso de pós-graduação em Jornalismo na LSJ (Londres) e deu início ao seu sonho. "Shore Desvendado" é uma crónica da saga "Aquorea", uma coleção de fantasia e romance. Vencedor do prémio “Melhor Livro Geek d’Ouro”, vai para a quarta edição.

A.R. Ruano

A.R. Ruano nasceu em Trás-os-Montes "e desde miúda que sonha com fadas e seres fantásticos que vivem nas florestas e montanhas", frisa a organização do evento. "Apaixonada por histórias e universos paralelos, é através da escrita que constrói os seus mundos mágicos", descreve ainda. "Hoje vive no litoral com um gato laranja, rodeada de livros estranhos. Quando não está a escrever ou a ler, está perdida num videojogo qualquer ou a rever pela 42.ª vez o Castelo Andante", sublinha. "Ganandrya - A Maldição de Sangue" é o seu romance de estreia.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.

"Os grandes nomes continuam a ser anunciados e as novidades não vão parar. Mais talentos, experiências e surpresas são esperadas para a 10.ª edição do maior evento ibérico de cultura pop. Os fãs podem garantir o seu bilhete no site oficial do evento", avança a organização do evento.