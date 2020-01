Considerado "uma das vozes mais versáteis da música americana moderna" o também produtor vai subir ao palco da Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) com "Migration Stories M.Ward", que reúne 11 meditações sobre a migração humana, em que Ward usa "o seu leque de profundos poderes enquanto artista, num disco ousado repleto de paisagens sonoras transportadoras", como escreve a promotora.

M. Ward é parceiro da atriz Zooey Deschanel no duo She & Him, e faz também parte do supergrupo Monsters of Folk, tendo já partilhado a estrada e o estúdio com Mavis Staples, Jenny Lewis, Norah Jones, Cat Power, Neko Case, Lucinda Williams, Peter Buck, entre outros. "Migration Stories", o seu décimo disco a solo, foi gravado na companhia dos músicos Richard Reed Parry e Tim Kingsbury, dos Arcade Fire.

Os bilhetes encontram-se disponíveis pelo valor de 7,5 euros ou cinco euros, com desconto, e podem ser adquiridos nas bilheteiras do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), do CIAJG, da Casa da Memória de Guimarães (CDMG) e na Loja Oficina (LO), bem como nas lojas Fnac e online.