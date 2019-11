O músico Mac DeMarco é o grande destaque e regressa ao festival de Paredes de Coura em 2020. "O cantor, que terminou a última passagem pelo habitat natural da música acompanhado por dezenas de fãs em palco, prometeu que voltava e a verdade é que a 28ª edição do Vodafone Paredes de Coura é sinónimo do seu regresso. O mais recente disco, 'Here Comes the Cowboy' (2019), é composto por treze temas que nos transportam para um lado mais íntimo da infância do músico canadiano", lembra a organização em comunicado.

Já o rapper e artista visual Tommy Cash promete apresentar a "sua visão selvagem e descontrolada" do seu universo musical.

Os Squid também são uma das mais recentes confirmações no Vodafone Paredes de Coura. O quinteto londrino formado por Ollie Judge, Louis Borlase, Arthur Leadbetter, Laurie Nankivell e Anton Pearson "apresenta uma versão crua e genuína do clássico post-punk".