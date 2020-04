"Na sequência do forte impacto que a COVID-19 está a ter na cultura e em todos os profissionais da área, que viram o seu trabalho totalmente cancelado, estamos a procurar reinventar a nossa actividade para tentar fazer face aos prejuízos causados pela paragem total de concertos", começa por frisar a Fado in a Box em comunicado.

A promotora decidiu criar um festival online, o Live in a Box, que será transmitido via Instagram entre os dias 1 e 3 de maio, "para que os nossos artistas possam desenvolver condignamente o seu trabalho e serem remunerados por isso".

"Cada concerto será emitido a partir da conta de Instagram de cada artista e terá a duração de 45 minutos. Os concertos serão, como todos até aqui, gratuitos e de livre acesso. No entanto, o público terá a possibilidade de remunerar os artistas pelo seu trabalho durante os concertos, e até 45 minutos após o final do mesmo, via mbway ou transferência bancária", explica a Fado in a Box.

Carlos Leitão, Cordel, Fofo Fogo, Júlio Resende e Luca Argel são alguns dos artistas que vão atuar no festival. Saiba mais aqui.