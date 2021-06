Mallu Magalhães editou um novo álbum esta terça-feira, dia 15 de junho. "Esperança" está disponível em todos os serviços de streaming e música e conta com 12 novos temas originais da artista brasileira.

"Que felicidade finalmente entregar a vocês 'Esperança'. Com amor e suor para dançar, cantar, chorar, sorrir, amar, cozinhar, tomar banho, dar de presente, fazer exercício, trabalhar, fazer nada, andar de bicicleta e outros usos variados", celebrou a cantora nas redes sociais.

Na sua conta no Instagram, Mallu Magalhães revela que terminou o disco no início de 2020. "Há ano ano e meio que espero um bom momento para lançar este álbum. Mas ele não apareceu sozinho, claro, no contexto pandémico e nos seus desdobramentos.

Não via sentido em fazer nada muito menos lançar um trabalho. Aquela sensação de luto diante da pandemia, as perdas e sequelas sociais (que seguem agravando-se)", explicou.

"Ainda ontem escrevi sobre isso e sobre como já parece haver aquele pequeno brilho ao fim do túnel, se seguirmos com responsabilidade, de uma maneira integral e humana - atentos a nós mesmos mas também ao próximo. Apesar de não teremos ultrapassado as crises que se apresentaram, de novas dores e desafios se apresentarem dia após dia, senti uma vida nascer a crescer em mim", contou a artista.