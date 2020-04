Estreado em 2015, no Teatro do Bairro, o espetáculo tem adaptação, dramaturgia, conceção cénica e encenação de António Pires. A interpretar estão Hugo Mestre Amaro, João Araújo e Rafael Fonseca.

Os figurinos são de Luís Mesquita, o desenho de luz de Vasco Letria, o apoio coreográfico de Paula Careto, os adereços de Carla Freire e a ilustração de Joana Vilaverde.

Até 21 de abril está disponível para visualização a trilogia de documentários de João Botelho dedicada a Trás-os-Montes, realizados entre 2007 e 2012, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Norte. Trata-se de “A terra antes do céu”, “Para que este mundo não acabe!” e “Anquanto la lhéngua fur cantada”.