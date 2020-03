"Dia 11 de julho, regressamos todos a casa. Manel Cruz volta a estar connosco no Palco NOS, desta vez em nome próprio", lê-se no comunicado da Everything is New, que promove o festival.

“Rumo à Romaria” dá o mote neste regresso do artista à estrada, que desta vez atua em nome próprio, com os músicos que regularmente o acompanham: António Serginho, Eduardo Silva e Nico Tricot, adianta a promotora do Nos Alive. No ano passado, o músico atuou no festival com a sua antiga banda, Ornatos Violeta.

No próximo verão, Manel Cruz prevê revisitar temas antigos, passando pelos mais recentes e até alguns inéditos, de acordo com a Everything is New.

A 14.ª edição do festival decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os nomes anunciados incluem Alec Benjamin, Alt-j, Anderson, .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Charli XCX, Da Weasel, Easy Life, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Manel Cruz, Moses Sumney, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Sea Girls, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.