De acordo com uma nota hoje divulgada pela Presidência da República, o programa vai começar já nesta terça-feira, 7 de janeiro, às 11:00, com o artista plástico Pedro Cabrita Reis, e prosseguirá até 03 de junho deste ano.

"Estão previstas as participações de António Zambujo, Bárbara Norton de Matos, Bárbara Tinoco, Camané, Carolina Loureiro, Cláudia Vieira, Diogo Piçarra, Inês Castel-Branco, João Catarré, Lídia Jorge, Pedro Cabrita Reis, Pedro Croft, Sara Matos, Tim e Valter Hugo Mãe", lê-se na nota.

Segundo a nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado pretende com esta iniciativa "proporcionar diálogos de alunos do ensino secundário com artistas plásticos, atores, escritores e músicos" e realçar "a importância das artes e da cultura na construção da identidade portuguesa".

As sessões, com a duração prevista 60 minutos, serão divididas em dois momentos, como as anteriores: um primeiro de apresentação da obra e do percurso do convidado e um segundo momento de diálogo com os alunos, com perguntas e respostas.

Desde que assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa promoveu várias iniciativas com formato semelhante, mas centradas cada uma delas numa área profissional, levando ao Palácio de Belém escritores, cientistas, jornalistas, desportistas, artistas plásticos e músicos.