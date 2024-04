Numa nota oficial, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de Pedro Cruz, amigo e jornalista de referência que tanto elevou a classe ao longo da sua vida profissional, e apresenta à sua família, nesta hora tão difícil, as mais sentidas condolências".

"Não podendo estar presente amanhã no funeral, o Presidente da República será representado pelo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim", refere ainda a nota do palácio de Belém.

Pedro Cruz

Nascido na Póvoa de Varzim, Pedro Cruz começou a carreira aos 21 anos nas rádios locais, mas ganhou destaque ao serviço da SIC, onde trabalhou mais de duas décadas e exerceu os cargos de coordenador da redação do Porto e subdiretor de informação.

As áreas de política e internacional eram aquelas que acompanhava mais de perto, tendo estado presente em diversas situações de conflito e tensão internacional, nomeadamente Kosovo, Síria, Albânia, Haiti, Líbano e, mais recentemente, Ucrânia, para onde foi enviado nas primeiras semanas da invasão russa.

O velório de Pedro Cruz realiza-se hoje, a partir das 23h00, em Aveleda (Vila do Conde), tendo o local do funeral sido alterado, segundo a família, da Igreja Matriz para a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim, de onde sairá na segunda-feira a partir das 16h00.