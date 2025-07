A escritora e tradutora Margarida Vale de Gato é a vencedora da décima edição do Prémio Residência Literária em Berlim, avançou na quarta-feira o Camões — Instituto da Cooperação e da Língua.

Natural de Vendas Novas, onde nasceu em 1973, Margarida Vale de Gato é professora de Estudos Americanos e Tradução Literária na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A autora desenvolve há vários anos uma carreira que cruza literatura, tradução e investigação académica.

“O projeto que apresentei chama-se ‘Tocar a quatro mãos’ e pretende ser uma parte de algo maior que se chama ‘Os Restos não Reclamados: Manual Lírico da Tradução Literária’ que estou a escrever há bastante tempo (…), que tem uma parte de ensaio lírico, uma parte de poemas e uma parte de diálogo com teóricos da tradução literária e com escritores tradutores”, revelou Margarida Vale de Gato em declarações à Lusa.

“No meio destes diálogos há um central, que é o meu diálogo com a Odile Kennel, poeta e tradutora”, acrescentou, sublinhando que o objetivo do mês que passará na Alemanha é o de “continuar a trabalhar com ela para investigar e escrever sobre o que se passa quando duas poetas se sentam uma em frente à outra a traduzir-se.”

Outros dos objetivos será fazer um paralelo com duas poetas que já “fizeram o mesmo”, Elke Erb (1938-2024) e Rosmarie Waldrop (1935), ambas crianças na Segunda Guerra Mundial, ambas tradutoras.

A Bolsa Literária do Camões Berlim visa apoiar a criação literária em língua portuguesa, proporcionando aos autores selecionados uma residência de escrita na capital alemã durante um mês.

“Houve 17 candidaturas, na sua maioria muito bem construídas e com ideias novas sobre como prender a atenção do leitor numa época em que a comunicação, seus sinais e ritmos, se afastam dos de um livro. O projeto de Margarida Vale de Gato sobrepôs-se, ainda que por pequena margem, aos de alguns dos outros concorrentes”, admitiu Patrícia Salvação Barreto, diretora do Camões Berlim, em declarações à Lusa.

Como tradutora, Margarida Vale de Gato tem no currículo versões portuguesas de textos de autores de referência da literatura anglo-francesa, entre os quais Henri Michaux, Nathalie Sarraute, René Char, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Charles Dickens, Alice Munro, Louise Gluck, Marianne Moore, Jack Kerouac, Sharon Olds.

Na área da investigação, é coeditora das obras "Natural in Verso" (Mariposa Azual, 2015), "Translated Poe" (Rowman and Littlefield, 2014), além do catálogo "Edgar Allan Poe em Portugal" (Biblioteca Nacional de Portugal, 2009).

Na poesia, publicou "Mulher ao Mar" (Mariposa Azual, 2010, reeditado em 2013), "Lançamento" (Douda Correria, 2016) e "Atirar para o Torto" (Tinta-da-China, 2021).

A Bolsa Literária do Camões Berlim é uma iniciativa promovida pela Embaixada de Portugal na Alemanha / Camões – Centro Cultural Português em Berlim.

Ao abrigo deste programa passaram já pela capital alemã Patrícia Portela (2016), Rui Cardoso Martins (2017), Isabela Figueiredo (2018), Miguel Cardoso (2019) e Afonso Cruz (2020), assim como Judite Canha Fernandes (2021), Claudia Galhós (2022), Jacinto Lucas Pires (2023) e Francisco Sousa Lobo (2024).