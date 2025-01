Depois de várias apresentações esgotadas, o monólogo"À Primeira Vista (Prima Facie)", com Margarida Vila-Nova, regressa ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, com novas datas em maio, junho e julho.

A pela poderá ser vistas em maio, nos dias 14, 21 e 28. Em junho, a atriz sobe ao palco a 2, 4, 9 e 16 e, no mês seguinte, em julho, nos dias 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31.

"Teresa é uma brilhante jovem advogada. Proveniente de uma família humilde de classe trabalhadora, trilhou a sua ascensão por exclusividade do seu próprio mérito e trabalho, estabelecendo-se como uma dotada advogada de defesa. Defende, contrainterroga e ganha caso após caso consecutivamente. Um evento inesperado obriga-a a confrontar as linhas onde o poder patriarcal da lei, o ónus da prova e a moral divergem, num cruzamento onde a emoção e a experiência colidem com as regras do jogo", resume a sinopse.

Os bilhetes para as novas apresentações já estão à venda.

NOVAS DATAS: