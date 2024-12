2025 promete ser um grande ano para a música em Portugal, com uma agenda de concertos recheada com artista nacionais e internacionais, de norte a sul do país.

Lenny Kravitz vai subir ao ao palco do MEO Arena, em Lisboa, a 8 de abril. Outro destaque da agenda é Rod Stewart, que promete uma viagem pelos seus sucessos - o concerto está marcado para o dia 13 de maio. Para os fãs de metal, os Iron Maiden vão atuar na sala lisboeta a 6 de julho.

Kylie Minogue fará a festa no MEO Arena no dia 15 de julho, enquanto os Guns N’ Roses prometem esgotar o Estádio Cidade de Coimbra a 6 de junho. Os The Script, acompanhados por Tom Walker, regressa a Lisboa e o Porto nos dias 14 e 15 de março, respetivamente.

As estrelas da pop atual, Tate McRae e Gracie Abrams, também se destacam na agenda de concertos para 2025. As cantora vão estrear-se no MEO Arena, que vai receber também The Lumineers, Lionel Richie ou OneRepublic.

Já no dia 26 de junho de 2025, os Imagine Dragons atuam no Estádio da Luz, em Lisboa. Como parte da digressão mundial, ano concerto, a banda vai recordar os principais sucessos, como "Thunder", "Demons", "Believer", "Radioactive" ou "It's Time".

A música portuguesa também terá um papel de destaque nos grandes palcos. Os Xutos & Pontapés vão subir ao palco do MEO Arena a 22 de fevereiro. Na semana seguinte, Plutonio vai apresentar o disco "Carta de Alforria" na maior sala do país, em dois concertos esgotados (28 de fevereiro e 3 de março).

Em março (15 e 16), é a vez de Nininho Vaz Maia se estrear no MEO Arena. No final do ano, Miguel Araújo e os Silence 4 também vão subir ao palco da sala lisboeta.

Festivais

Os festivais também já anunciaram os primeiros nomes para 2025. O NOS Alive, que vai receber, por exemplo, Olivia Rodrigo ou Benson Boone, regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras de 10 a 12 de julho. A norte, o Primavera Sound Porto, entre 12 e 15 de junho, MEO Marés Vivas (18 a 20 de julho, em Vila Nova de Gaia), e Vodafone Paredes de Coura, de 13 a 16 de agosto, continuam a ser paragens obrigatórias para muitos festivaleiros.

Para os amantes de música eletrónica e experimental, o Sónar Lisboa promete transformar o Parque Eduardo VII, em Lisboa, numa festa imersiva de 11 a 13 de abril. Já o Sumol Summer Fest traz energia jovem à Costa da Caparica nos dias 4 e 5 de julho.

Para já, as edições de 2025 do Sudoeste e do Super Bock Super Rock ainda não foram confirmadas. As datas do MEO Kalorama também ainda não foram anunciadas.

CONCERTOS DE 2025

JANEIRO

31 de janeiro: Linda Martini, LAV, Lisboa

FEVEREIRO

1 de fevereiro : Linda Martini, Hard Club, Porto

: Linda Martini, Hard Club, Porto 4 de fevereiro : Calexico, Casa da Música, Porto

: Calexico, Casa da Música, Porto 5 de fevereiro : The Night Flight Orchestra, LAV, Lisboa

: The Night Flight Orchestra, LAV, Lisboa 10 de fevereiro : Márcia, Teatro Maria Matos, Lisboa

: Márcia, Teatro Maria Matos, Lisboa 11 de fevereiro : Gracie Abrams, MEO Arena, Lisboa

: Gracie Abrams, MEO Arena, Lisboa 14 de fevereiro : Franz Ferdinand, Aula Magna, Lisboa

: Franz Ferdinand, Aula Magna, Lisboa 14 de fevereiro : Airbourne + Asomvel, Cineteatro Capitólio, Lisboa

: Airbourne + Asomvel, Cineteatro Capitólio, Lisboa 22 de fevereiro : Luca Argel (Samba de Guerrilha), Cine-Teatro de Pombal

: Luca Argel (Samba de Guerrilha), Cine-Teatro de Pombal 22 de fevereiro : Xutos & Pontapés, MEO Arena, Lisboa

: Xutos & Pontapés, MEO Arena, Lisboa 26 de fevereiro : Bullet for My Valentine e Trivium, Campo Pequeno, Lisboa

: Bullet for My Valentine e Trivium, Campo Pequeno, Lisboa 28 de fevereiro : Plutonio, Meo Arena, Lisboa

: Plutonio, Meo Arena, Lisboa 28 de fevereiro: Skunk Anansie, Coliseu do Porto

MARÇO

1 de março : Skunk Anansie, Campo Pequeno, Lisboa

: Skunk Anansie, Campo Pequeno, Lisboa 1 de março : Amália Hoje, Coliseu do Porto

: Amália Hoje, Coliseu do Porto 3 de março : Plutonio, MEO Arena, Lisboa

: Plutonio, MEO Arena, Lisboa 7 de março : Amália Hoje, Coliseu de Lisboa

: Amália Hoje, Coliseu de Lisboa 13 de março : Kiss of Life, Sagres Campo Pequeno, Lisboa

: Kiss of Life, Sagres Campo Pequeno, Lisboa 14 de março : The Script + Tom Walker, Meo Arena, Lisboa

: The Script + Tom Walker, Meo Arena, Lisboa 15 de março : The Script + Tom Walker, Super Bock Arena, Porto

: The Script + Tom Walker, Super Bock Arena, Porto 15 e 16 de março : Nininho Vaz Maia, MEO Arena, Lisboa

: Nininho Vaz Maia, MEO Arena, Lisboa 20 de março : Panda Bear, Capitólio, Lisboa

: Panda Bear, Capitólio, Lisboa 21 de março : Panda Bear, Theatro Circo, Braga

: Panda Bear, Theatro Circo, Braga 22 de março : Xutos & Pontapés, Tivoli, Lisboa

: Xutos & Pontapés, Tivoli, Lisboa 22 de março : Bispo, Coliseu do Porto

: Bispo, Coliseu do Porto 23 de março : KRS-One, Lisboa Ao Vivo

: KRS-One, Lisboa Ao Vivo 27 de março : Panda Bear, Teatro das Figuras, Faro

: Panda Bear, Teatro das Figuras, Faro 29 de março: Bispo, Coliseu de Lisboa

ABRIL

4 de abril : Nelson Freitas, Coliseu de Lisboa

: Nelson Freitas, Coliseu de Lisboa 6 de abril : Maluma, MEO Arena, Lisboa

: Maluma, MEO Arena, Lisboa 8 de abril : Lenny Kravitz, Meo Arena, Lisboa

: Lenny Kravitz, Meo Arena, Lisboa 8 a 12 de abril : Festival Tremor, São Miguel, Açores

: Festival Tremor, São Miguel, Açores 11 a 13 de abril : Sónar Lisboa, Parque Eduardo VII, Lisboa

: Sónar Lisboa, Parque Eduardo VII, Lisboa 29 de abril: Ghost, MEO Arena, Lisboa

MAIO

2 de maio : The Lumineers, MEO Arena, Lisboa

: The Lumineers, MEO Arena, Lisboa 7 de maio : Tate McRae, MEO Arena, Lisboa

: Tate McRae, MEO Arena, Lisboa 10 de maio : Pixies, Campo Pequeno, Lisboa

: Pixies, Campo Pequeno, Lisboa 11 de maio : Bad Religion (com Agnostic Front, Strung Out, Crim, Belvedere e Trinta & Um), Sala Tejo da MEO Arena, Lisboa

: Bad Religion (com Agnostic Front, Strung Out, Crim, Belvedere e Trinta & Um), Sala Tejo da MEO Arena, Lisboa 13 de maio : Rod Stewart, MEO Arena, Lisboa

: Rod Stewart, MEO Arena, Lisboa 25 de maio : Ivete Sangalo, MEO Arena, Lisboa

: Ivete Sangalo, MEO Arena, Lisboa 31 de maio : Márcia, Teatro Sá da Bandeira, Porto

: Márcia, Teatro Sá da Bandeira, Porto 31 de maio e 1 de junho: Coala Festival, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

JUNHO

6 de junho : Guns N’ Roses, Estádio Cidade de Coimbra

: Guns N’ Roses, Estádio Cidade de Coimbra 12 a 15 de junho : Primavera Sound Porto, Parque da Cidade do Porto

: Primavera Sound Porto, Parque da Cidade do Porto 13 e 14 de junho : Silence 4, Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

: Silence 4, Teatro José Lúcio da Silva, Leiria 26 de junho : Imagine Dragons, Estádio da Luz, Lisboa

: Imagine Dragons, Estádio da Luz, Lisboa 27 a 29 de junho : LISB-ON, Jardim Keil do Amaral, Lisboa

: LISB-ON, Jardim Keil do Amaral, Lisboa 27 a 29 de junho: Evil Live, Estádio do Restelo, Lisboa

JULHO

4 de julho : Ageas CoolJazz (Benjamin Clementine), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

: Ageas CoolJazz (Benjamin Clementine), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 12 de julho : Ageas CoolJazz (Seal), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

: Ageas CoolJazz (Seal), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 17 de julho : Ageas CoolJazz (Gilsons), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

: Ageas CoolJazz (Gilsons), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 4 e 5 de julho : Sumol Summer Fest, Parque de Campismo Inatel, Costa da Caparica

: Sumol Summer Fest, Parque de Campismo Inatel, Costa da Caparica 6 de julho : Iron Maiden, MEO Arena, Lisboa

: Iron Maiden, MEO Arena, Lisboa 10 a 12 de julho : NOS Alive, Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

: NOS Alive, Passeio Marítimo de Algés, Oeiras 15 de julho : Kylie Minogue, MEO Arena, Lisboa

: Kylie Minogue, MEO Arena, Lisboa 16 de julho : Beth Gibbons, Coliseu de Lisboa

: Beth Gibbons, Coliseu de Lisboa 17 de julho : Ageas CoolJazz (Gilsons), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

: Ageas CoolJazz (Gilsons), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 17 a 19 de julho : Summer Opening, Parque de Santa Catarina, Funchal

: Summer Opening, Parque de Santa Catarina, Funchal 18 a 20 de julho : MEO Marés Vivas, Vila Nova de Gaia

: MEO Marés Vivas, Vila Nova de Gaia 23 de julho : Ageas CoolJazz (Slow J), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

: Ageas CoolJazz (Slow J), Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 29 de julho : Lionel Richie, MEO Arena, Lisboa

: Lionel Richie, MEO Arena, Lisboa 31 de julho a 2 de agosto: Luna Fest, Praça da Canção, Coimbra

AGOSTO

1 a 3 de agosto : Vagos Metal Fest, Quinta do Ega, Vagos

: Vagos Metal Fest, Quinta do Ega, Vagos 7 a 9 de agosto : Sonic Blast Fest, Praia da Duna dos Caldeirões, Âncora

: Sonic Blast Fest, Praia da Duna dos Caldeirões, Âncora 13 a 16 de agosto : Vodafone Paredes de Coura, Paredes de Coura

: Vodafone Paredes de Coura, Paredes de Coura 14 a 17 de agosto : O Sol da Caparica, Parque Urbano da Costa da Caparica

: O Sol da Caparica, Parque Urbano da Costa da Caparica 21 a 23 de agosto: CA Vilar de Mouros, Vilar de Mouros

OUTUBRO

17 e 18 de outubro : Festival Authentica, Forum Braga

: Festival Authentica, Forum Braga 29 e 30 de outubro : Miguel Araújo, Pavilhão Rosa Mota, Porto

: Miguel Araújo, Pavilhão Rosa Mota, Porto 30 de outubro : Parkway Drive, Campo Pequeno, Lisboa

: Parkway Drive, Campo Pequeno, Lisboa 31 de outubro: Sam The Kid, Centro Cultural de Belém, Lisboa

NOVEMBRO

1 de novembro : Miguel Araújo, MEO Arena, Lisboa

: Miguel Araújo, MEO Arena, Lisboa 8 de novembro : Táxi, Coliseu dos Recreios, Lisboa

: Táxi, Coliseu dos Recreios, Lisboa 13 de novembro : Helloween, Sagres Campo Pequeno, Lisboa

: Helloween, Sagres Campo Pequeno, Lisboa 14 de novembro : Táxi, Coliseu do Porto

: Táxi, Coliseu do Porto 16 de novembro: OneRepublic, MEO Arena, Lisboa

DEZEMBRO