Maria Gadú anunciou este domingo, dia 17 de novembro, que se irá afastar dos palcos depois de terminar a sua atual digressão. A revelação foi feita durante uma entrevista ao "Telejornal", da RTP1.

"É a minha última digressão. Vou parar de fazer música. Quero fazer outras coisas, música de outros formatos", começou por frisar.

"Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Acho que este formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma", acrescentou.