A cantora americana Mariah Carey foi processada nos Estados Unidos por uma suposta infração ao direito autoral com o seu sucesso mundial de 1994 "All I Want for Christmas Is You", de acordo com documentos judiciais.

O queixoso, um músico chamado Andy Stone, afirma ser o coautor e ter gravado uma canção festiva com mesmo nome em 1989 e nunca ter autorizado o seu uso. No processo apresentado esta sexta-feira num tribunal do Louisiana, Stone alega que Carey e o seu colaborador Walter Afanasieff "participaram de forma consciente, deliberada e intencional numa campanha para infringir" o seu direito autoral. Stone reivindica danos e prejuízos de 20 milhões de dólares por supostas perdas financeiras. A canção de Carey é um dos singles musicais mais bem-sucedidos de todos os tempos, encabeçando as listas em mais de 20 países, especialmente nas festas de Natal. A música tem lugar de destaque na comédia romântica de temática natalícia de 2003, "O Amor Acontece". O single vendeu cerca de 16 milhões de cópias em todo o mundo e rendeu a Carey 60 milhões de dólares em royalties durante as últimas três décadas. O tema de Stone, lançado com a sua banda Vince Vance and the Valiants, obteve sucesso moderado nas listas de música country da Billboard. Apesar dos títulos iguais, as duas canções têm melodias e letras diferentes. Contudo, Stone acusa Carey e Afanasieff de tentar "explorar a popularidade e o estilo único" da sua canção, causando "confusão". Não está claro qual o motivo que levou Stone a abrir um processo quase 30 anos depois de Carey ter lançado a sua canção. O documento judicial estabelece que os advogados de Stone contactaram Carey e Afanasieff pela primeira vez no ano passado, mas as partes "não conseguiram chegar a nenhum acordo".