Em comunicado, aquela autarquia divulgou ainda os locais em que os três vencedores vão desenvolver residências artísticas: Marilú Mapengo Námoda vai para o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, nos Açores, Luis M. S. Santos para o Cove Park, na Irlanda, e Kent Chan para a Pivô Arte e Pesquisa, no Brasil.

De acordo com o comunicado da Câmara Municipal do Porto, a artista e ativista Marilú Mapengo Námoda questiona “a possibilidade do amor como ferramenta política de cura para a ferida colonial, nas suas múltiplas expressões: do racismo, ao machismo, passando pelo classicismo, entre outras”.

Já o escultor Luis M. S. Santos concebe “peças como entidades vivas, habitantes de lugares naturais e inóspitos, longe da sociedade”, usando o contexto social e cultural como “base para pensar a desarmonia entre humano e natureza, materializado através de formas, texturas, cores e matérias contrastantes, enriquecidas por jogos de ritmo, quebra e fluidez”.

Kent Chan, curador e cineasta, dedica-se a “encontros com a arte, a ficção e o cinema, formando uma ‘triarquia’ de práticas porosas na forma, no conteúdo e no contexto”, interessando-se “particularmente pelo imaginário tropical, pelas relações passadas e futuras entre calor e arte e pela contestação dos legados da modernidade como epistemologia, por excelência”.

O Prémio de Arte Paulo Cunha e Silva foi criado em 2015 pela Câmara Municipal do Porto em homenagem ao antigo vereador da Cultura e tem um valor monetário de 25.000 euros, destinando-se a artistas internacionais, com menos de 40 anos, que não tenham apresentado mais do que uma exposição individual em espaços de arte internacionalmente reconhecidos.

Em 2023, o júri esteve a cargo de Marie Hélène Pereira, Ciara Phillips e Letícia Ramos, que decidiram com base nas obras apresentadas na exposição, que ainda decorre na Galeria Municipal do Porto, a par da análise do percurso global destes artistas e do conhecimento das características de cada um destes três locais de residência.

Os três artistas premiados foram selecionados de um total de nove pessoas que integram a exposição da edição deste ano do Prémio Paulo Cunha e Silva.