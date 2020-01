No uso de uma competência que lhe foi atribuída há anos pela Academia Sueca, a SPA tem a possibilidade de, todos ao anos, apresentar um candidato português ao Prémio Nobel da Literatura, tendo este ano a escolha recaído sobre Mário Cláudio, à semelhança do que já aconteceu em edições anteriores com nomes como Sophia de Mello Breyner Andresen, António Ramos Rosa, Maria Teresa Horta e Mário de Carvalho, entre outros.

“Considera a SPA que a obra literária de Mário Cláudio, incluindo a ficção narrativa, o teatro, o memorialismo e a poesia, é, na sua riqueza e diversidade, uma das mais marcantes da história da literatura portuguesa, merecendo por isso esta distinção, para além das muitas outras já recebidas”, revela a SPA em comunicado.

A cooperativa de autores recorda que Mário Cláudio foi distinguido com a Medalha de Honra da SPA em 2009.

No final do ano passado, recebeu título de doutor 'honoris causa' pela Universidade do Porto, pelos 50 anos de vida literária e pela colaboração cívica que desenvolve a partir daquela cidade.