Em entrevista no podcast "How To Fail" ("Como Falhar", em tradução livre), Melanie C revelou que foi abusada sexualmente antes do primeiro concerto das Spice Girls em Istambul, na Turquia, em outubro de 1997. Durante a conversa sobre o seu novo livro de memórias ("Who I Am"), a artista de 48 anos falou pela primeira vez sobre o incidente que terá acontecido no hotel onde a banda estava alojada.

"O que me aconteceu, enterrei-o como de imediato, porque havia outras coisas em que me focar", frisou a artista em entrevista a Elizabeth Day, adiantando que o agressor foi um massagista. Melanie C lembrou, ainda, que tudo aconteceu depois de várias semanas de ensaios intensivos e que se decidiu focar na carreira: "Tudo convergia para o pináculo de tudo o que eu alguma vez tinha desejado".

"Não queria armar uma confusão e, em simultâneo, não tinha tempo para lidar com aquilo", sublinhou, acrescentando que o facto do abuso ter acontecido com "um profissional" e num ambiente de bastidores, onde "se tiram as roupas", a deixou confusa: "Senti-me vulnerável, senti-me embaraçada. (...) Coisas horríveis acontecem a toda a hora e esta situação não foi tão má quanto podia ter sido".

"Acho que é importante para mim dizê-lo e, finalmente, lidar com isso e processá-lo", rematou.