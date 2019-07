Depois de no ano passado estrear o novo recinto, na Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia, no distrito do Porto, que é três vezes maior do que o anterior, Jorge Lopes, responsável da PEV Entertainment, promotora do festival, espera agora ultrapassar a lotação de 2018, que rondou as 40 mil pessoas por dia, e chegar às 50 mil.

No primeiro dia do festival, os Keane são os grandes cabeças de cartaz - depois de uma pausa, a banda vai apresentar os novos temas e recordar os principais sucessos no concerto em Vila Nova de Gaia. O grupo de Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin e Richard Hughes não atua em palcos nacionais desde 2013.

Os Kodaline também prometem animar os festivaleiros. A banda está de regresso ao MEO Marés Vivas, depois dos Snow Patrol terem cancelado vários concertos por motivos de saúde.

Mishlawi e Os Quatro e Meia também vão subir ao Palco MEO no primeiro dia do festival.

No sábado, dia 20, os Ornatos Violeta prometem uma viagem pelas memórias. As expectativas são elevadas, cuja atuação no MEO Marés Vivas será a única a Norte do país, confidenciou Jorge Lopes: "Esta atuação dos Ornatos Violeta não vai acontecer mais a Norte, é uma oportunidade única".

Mando Diao, Carlão e Don Broco também sobem ao palco do festival este sábado.

Sting é o grande cabeça de cartaz de domingo, o último dia do MEO Marés Vivas. O artista atuou em 2017 no festival, mas este ano, o músico apresenta em Vila Nova de Gaia "Sting: My Songs" e promete um concerto mais elétrico, recheado com algumas das canções de maior sucesso dos The Police, como "Every Breath You Take".

HMB, Mocheeba e Tiago Nacarato também vão subir ao palco no último dia do festival de Vila Nova de Gaia.

A 13ª edição do MEO Marés Vivas acontece de 19 a 21 de julho, depois de em 2018 ter estreado a nova localização junto à Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia, distrito do Porto. Os bilhetes estão à venda a partir desta segunda-feira, dia 3 de dezembro - os bilhetes diários custam 33 euros e o preço dos passes para os três dias é de 61 euros.

Este ano o festival, que teve em cartaz nomes como Richie Campbell, Jamiroquai, Goo Goo Dolls, David Guetta Kodaline, Carolina Deslandes ou Joss Stone, contou com 110 mil pessoas.