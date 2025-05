O MEO Marés Vivas anunciou esta segunda-feira, 26 de maio, o cartaz completo do Palco Moche. O festival regressa ao Antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, de 18 a 20 de julho.

"Depois de anunciado o cartaz do Palco MEO, é agora a vez do Palco Moche ganhar destaque com três dias repletos de talento, inovação e novas vozes da música portuguesa e lusófona", destaca a organização em comunicado.

No primeiro dia, 18 de julho, o palco do festival vai receber Jéssica Pina, Milhanas e o projeto Insert Coin, de João Paulo Sousa e Joel Rodrigues.

Já no dia 19 de julho, Gonçalo Malafaya, Beatriz Rosário e Carol Biazin prometem animar o MEO Marés Vivas.

No terceiro e último dia (20 de julho), Zarko, Lhast e Jimmy P vão subir ao Palco Moche.

"O Palco MOCHE volta a afirmar-se como uma montra de vanguarda musical no MEO Marés Vivas, reunindo nomes consagrados e novos talentos, numa celebração da diversidade e do futuro da música em português", frisa a organização do festival de Vila Nova de Gaia.