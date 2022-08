Em 2023, o MEO Sudoeste celebra 25 anos e já há datas para o reencontro na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar. O festival vai realizar-se de 9 a 13 de agosto, sendo que o campismo abre no dia 5 de agosto.

"E enquanto a festa continua, é já tempo de preparar uma outra celebração, em 2023, que assinala 25 edições do Festival mais icónico do verão de milhares de jovens portugueses, e não só. Para isso, está já à venda uma edição especial do passe para todos os dias do 25º MEO Sudoeste. Um Silver Ticket com 25% de desconto, válido até ao dia 25 de outubro, nas bilheteiras do Festival, nas lojas MEO, em meoblueticket.pt e nos locais habituais", adiantou a organização em comunicado.

Em 2023, o festival acontecerá uma semana mais tarde do que o habitual, de modo a não coincidir com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

Informação de Bilhetes

Até 25 de outubro de 2022:

Silver Ticket 25º MEO Sudoeste – Passe Geral – 85€

De 26 de outubro a 31 de dezembro de 2022:

Passe Geral – 115€

Passe Exclusive (sem Campismo) – 180€

Passe Total Exclusive (com Campismo) – 210€

Bilhete Diário – 50€

Diário Exclusive – 100€

De 1 de janeiro a 31 de março de 2023:

Passe Geral – 120€

Passe Exclusive (sem Campismo) – 190€

Passe Total Exclusive (com Campismo) – 220€

Bilhete Diário – 55€

Diário Exclusive – 110€

De 1 de abril a 31 de julho de 2023:

Passe Geral – 125€

Passe Exclusive (sem Campismo) – 200€

Passe Total Exclusive (com Campismo) – 230€

Bilhete Diário – 60€

Diário Exclusive – 120€

A partir de 1 de agosto de 2023:

Passe Geral – 130€

Passe Exclusive (sem Campismo) – 210€

Passe Total Exclusive (com Campismo) – 240€

Bilhete Diário – 65€

Diário Exclusive – 130€