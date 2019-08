Depois de Joss Stone, à meia-noite e meia, Rita Ora espalhou sorrisos e sensualizou no palco MEO.

A estrela britânica abriu o concerto com "For You" e "Your Song", um dos sucessos da sua carreira que começou a dar nas vistas há seis anos, quando editou "Ora" (2012). Seguiu-se "Doing It", "Only Want You" e um medley com "New Look" e "Girls".

"Body On Me", Black Widow", "Ritual", "Coming Home" e "Hot Right Now" também não ficaram de fora do alinhamento. Já a despedida foi com "Lonely Together" e "Anywhere".

Desde o lançamento do primeiro álbum, Rita Ora tem subido degraus atrás de degraus - além da música, a cantora fez parte do programa de talentos ‭"The X Factor UK" e de "America's Next Top Model", apresentou os MTV Europe Music Awards 2017, em Londres, e estreou-se como atriz nos filmes "50 Sombras de Grey", onde deu vida a Mia, a irmã de Christian Grey. O trabalho para lá dos palcos teve uma recompensa: visibilidade e popularidade, que se refletem na euforia do público nos concertos - no MEO Sudoeste não foi excepção.

A noite terminou com a grande festa do DJ e produtor australiano Timmy Trumpet.