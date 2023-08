Intitulada “Women dressing women” (“Mulheres que vestem mulheres”, na tradução portuguesa), a mostra vai estar patente entre 7 de dezembro e 3 de março de 2024, exibindo mais de 80 objetos que retratam o trabalho das estilistas, incluindo peças de Gabrielle "Coco" Chanel, Sarah Burton, Ann Demeulemeester, Elizabeth Hawes, Jeanne Lanvin, Germaine Émilie Krebs, Miuccia Prada e Elsa Schiaparelli.

Entre as estilistas contemporâneas, a exposição evoca Hillary Taymour (Collina Strada), Anifa Mveumba (Hanifa), Iris Van Herpen, Norma Kamali, Ester Manas, Jamie Okuma, Simone Rocha, Marine Serre, Yeohlee Teng e Isabel Toledo.

Concebida para mostrar a evolução das costureiras desde o anonimato até à criação de marcas com o seu nome, a exposição quer “oferecer uma nova interpretação do cânone tradicional da história da moda” e examinar como o setor tem sido um instrumento de autonomia social, financeiro e criativo para as mulheres, realça o comunicado.

O The Met refere também que a mostra vai divulgar novos dados sobre as estilistas, visando “ampliar o cânone da moda ocidental ao destacar peças incomuns da coleção do (Met) Institute of Fashion”.