O ator germano-espanhol Daniel Brühl ("Adeus, Lenine!", "Rush - Duelo de Rivais") dará vida ao estilista, conhecido pelos desfiles para a Chanel e para a sua própria marca.

A adaptação da sua biografia, escrita pela jornalista francesa Raphaëlle Bacqué, terá seis episódios. "Becoming Karl Lagerfeld" foi criada por Bacqué com Isaure Pisani-Ferry ("Vampires") e Jennifer Have ("Infidèle"). O trailer já foi revelado e pode ser visto abaixo:

A série será exibida no Canneseries, marcado para 5 a 10 de abril, um festival que também apresentará uma série sobre o inventor e filósofo americano Benjamin Franklin, um dos pais da Revolução Americana, interpretado por Michael Douglas.

Nos últimos meses, o mundo da moda tem inspirado várias séries, como a espanhola "Balenciaga", da plataforma Amazon Prime Video, e "Dior", da Apple TV.