“Quando não há apoios governamentais, ou do município, organizar um evento ao ar livre, com grandes orçamentos, não é fácil, trazendo artistas de Portugal, cantores de renome, como Miguel Gameiro e Olavo Bilac, como vamos trazer este ano, a muito custo, mas fazêmo-lo com muito prazer”, afirmou Joe Eustáquio, presidente da direção da ACAPO (Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário).

Os concertos com a participação de elementos das antigas bandas de Gameiro (Polo Norte) e de Bilac (Santos e Pecadores), terão lugar nos dias 10, 11 e 12 de junho, no Earlscourt Park, no norte de Toronto, junto à intersecção da Caledónia Road com a St. Clair Avenue West.

“Fazemos isto com um sentimento de que temos uma responsabilidade de representar os portugueses na área de Toronto, habituados a este tipo de espetáculos, onde não vai faltar a gastronomia portuguesa, o festival de folclore Raízes do Nosso Povo, numa celebração de portugalidade”, sublinhou o dirigente.

A abertura oficial das celebrações tem lugar no dia 13 de maio, no 69.º aniversário da imigração oficial portuguesa para o Canadá, na Praça Camões, na College Street.

Uma área que “não é muito reconhecido pelos portugueses”, mas que “integra a história da comunidade”, onde está localizado o Passeio da Fama Luso-Canadiano, local que representa “o passado e o futuro da comunidade”.

A Parada do Dia de Portugal tem lugar no dia 11 de junho, na Dundas Street West, entre a Lansdowne e a Ossington, seguindo-se para o Trinity Bellwoods Park, onde terá lugar a habitual homenagem aos voluntários.

“Entre 1987 a 2017 a ALIANÇA teve um grande impacto na cultura da comunidade portuguesa nesta região, com uma parada reconhecida internacionalmente, entendemos que a nossa obrigação é de tentar voltar e criar um desfile que honre a nossa cultura e daquilo que Portugal representa neste país”, explicou Joe Eustáquio.

Antes do início da pandemia, a ACAPO contava com 37 associações filiadas ativas, existindo alguma preocupação com o futuro de algumas coletividades principalmente ranchos folclóricos.

Nesse sentido o dirigente apela que todos os membros da comunidade apoiem, “quer monetariamente ou através de trabalho voluntário junto do movimento associativo, para que a cultura portuguesa continue presente no Canadá”.

Segundo dados do recenseamento canadiano de 2016, no Canadá viviam 483.610 portugueses e lusodescendentes, ou seja, 1,4% da população do país.

A maioria residia no Ontário (69%), Quebeque (14%) e na Colúmbia Britânica (8%).