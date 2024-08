De acordo com a Agência da Curta-Metragem, esta será a estreia canadiana de “Percebes”, em competição, e no festival estará a realizadora Laura Gonçalves.

“Percebes” já foi exibido em mais de trinta festivais de cinema e em junho passado recebeu o Prémio Cristal de Melhor Curta-Metragem do Festival de Cinema de Animação de Annecy, França, um dos maiores do género.

O filme oferece “uma perspetiva única da vida notável dos percebes, um peculiar molusco, com o rico património cultural da região do Algarve, em Portugal”, descreveu aquela agência.

O documentário permite ainda abordar questões sobre turismo massificado, sobre o desordenamento da costa portuguesa e sobre a relação dos habitantes locais com o mar.

O 49.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) vai decorrer de 5 a 15 de setembro e esta semana foi também anunciado que a programação contará com “Grand Tour”, de Miguel Gomes.

A par do festival canadiano, “Grand Tour”, que valeu a Miguel Gomes o prémio de melhor realização este ano em Cannes, estará igualmente no Festival de Cinema de Nova Iorque, que começa a 27 de setembro.

Anteriormente, o TIFF revelou que, em estreia mundial, irá mostrar o filme “On Falling”, da realizadora portuguesa Laura Carreira, e duas obras com coprodução portuguesa: “Os enforcados”, de Fernando Coimbra, com participação da Fado Filmes, e “Misericórdia”, do realizador francês Alain Guiraudie, com a Rosa Filmes.

Toronto, que tem prémios atribuídos pelo público, conta na programação, por exemplo, com “Pedro Páramo”, adaptação da obra magna do mexicano Juan Rulfo pelo realizador e diretor de fotografia Rodrigo Prieto, “The Schrouds”, o novo filme do canadiano David Cronenberg, “The Return”, de Uberto Pasolini, a partir do poema épico “Odisseia”, e "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band", de Thom Zimny.