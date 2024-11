O espetáculo “As Canções de Amor dos Santos & Pecadores”, da banda de Olavo Bilac, e os cantores Lura e Nuno Ribeiro são as primeiras confirmações do festival Às Vezes o Amor, agendado para fevereiro em várias cidades portuguesas.

De acordo com a organização do festival, em comunicado, “o aguardado regresso dos Santos & Pecadores” aos palcos, após um interregno de onze anos, é “a grande novidade” desta edição do festival, que decorre nos dias 14 e 15 de fevereiro, “em mais de 15 cidades de norte a sul do país”.

O reencontro “especial” da banda de Olavo Bilac com o público acontece com o espetáculo “As Canções de Amor dos Santos & Pecadores”, que dá continuidade ao conceito “As Canções de Amor” iniciado pelo festival em 2023 e que já contou com Jorge Palma e Rui Veloso.

O espetáculo, que é apresentado a 14 de fevereiro no Coliseu do Porto e em 15 de fevereiro no Campo Pequeno, em Lisboa, “será também uma homenagem ao inesquecível Rui Martins, saxofonista e percussionista da banda, cuja memória permanece viva na música que encantou gerações”.

A banda Santos & Pecadores, que se popularizou na década de 1990 devido sobretudo ao tema “Não Voltarei a Ser Fiel”, foi fundada em 1987 por Olavo Bilac, Rui Martins (que morreu em 2021), Pedro Almeida, Pascoal Simões e Pedro Cunha. O grupo, igualmente responsável por temas como “Fala-me de amor” e “Momento final”, deixou de dar espetáculos.

Também no âmbito do festival Montepio Às Vezes o Amor, Lura apresenta-se a 15 de fevereiro no Cineteatro Virgínia, em Torres Novas, e Nuno Ribeiro, a 14 de fevereiro, no Teatro Municipal de Vila do Conde.

Os bilhetes estarão à venda a partir das 12h00 de sexta-feira.

O festival celebra em 2025 dez anos “de música e paixão, unindo diferentes gerações e culturas em torno de momentos únicos e inesquecíveis”.

“Com novos artistas a serem anunciados em breve, o Festival prepara uma programação ainda mais diversificada e vibrante, reafirmando o seu lugar como um dos maiores eventos culturais do país”, refere a organização.

O festival Às Vezes o Amor é uma iniciativa das agências Produtores Associados e Locomotiva Azul.