Na última audição parlamentar de Graça Fonseca, nesta legislatura, os grupos parlamentares questionaram-na sobre a situação de carência de trabalhadores nos museus e monumentos, sobre o diploma de autonomia de gestão promulgado pelo Presidente da República e ainda, entre outros temas, sobre a Cinemateca e o Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado.

A ministra foi ainda questionada sobre a coleção Berardo, e a hipótese de saída das obras de arte do país. Graça Fonseca recordou que, em 2018, não foi dada autorização ao empresário pelo facto de a coleção de arte "estar ao abrigo do regime de comodato". "A decisão foi acertada, e o regime de comodato funcionou neste pedido", disse.

Na audição, a ministra da Cultura recorreu várias vezes às ideias de "articulação entre várias tutelas", nomeadamente entre Cultura e Finanças, e de "diálogo em curso" com sindicatos do setor, sem se comprometer com datas concretas sobre resolução de alguns problemas que têm sido levantados por trabalhadores do setor.

No caso do Opart, o organismo público que gere o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, Graça Fonseca afirmou apenas que as negociações com representantes sindicais dos trabalhadores prosseguem, “independentemente do pré-aviso de greve”.