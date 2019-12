“Em tour com Madonna, o cantor e multi instrumentista cabo-verdiano Miroca Paris aproveita a passagem por Lisboa para matar saudades do público português, a 17 de janeiro, no Capitólio”, refere a Sons em Trânsito num comunicado hoje divulgado.

O músico irá apresentar “D’Alma”, editado no ano passado, que “revela um Miroca de regresso ao violão, instrumento com o qual cresceu em Cabo Verde, sem deixar de brindar o público com os seus sensacionais solos de percussão, ou não fosse conhecido como um virtuoso percussionista e baterista”.