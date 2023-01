Com a cara inchada e um olho fechado, e uma máscara de oxigénio, mas bem disposto, Jeremy Renner partilhou o primeiro vídeo na cama dos cuidados intensivos do hospital onde está internado desde o acidente com um limpa-neves que o deixou em estado crítico no primeiro dia do ano.

"Um momento spa nos cuidados intensivos para me animar": descreve o ator numa 'story' do Instagram, enquanto se vê a sua irmã a lavar-lhe o cabelo.

"Este é sem dúvida o primeiro duche em pelo menos uma semana. Nojento", diz.

"Obrigado mamã, obrigado irmã, obrigado a todos pelo vosso amor", escreve o ator nesta atualização do seu estado de saúde para os seus fãs.

O VÍDEO NO TWITTER.



Após o acidente que o deixou em estado crítico, Jeremy Renner foi operado duas vezes a "ferimentos extensos" numa perna e outras partes do corpo.

Na terça-feira, o xerife de Washoe County, a zona onde aconteceu o acidente, fez um ponto de situação sobre a investigação e divulgou mais detalhes do que se passou e confirmando que Jeremy Renner estaria a ajudar um membro da sua família que ficou com o carro preso na neve no momento do acidente.

"Com base na nossa investigação, o veículo pessoal do Sr. Renner, que era conduzido por um membro da sua família, tinha ficado preso na neve perto da sua casa", disse o Xerife durante uma conferência de imprensa.

"O Sr. Renner foi buscar o seu PistenBully ou Sno-Cat, um equipamento para remover neve que pesa mais de seis toneladas, na tentativa de libertar o veículo. Depois de ter sido bem sucedido a rebocar o seu veículo, o Sr. Renner saiu do limpa-neves para falar com o membro da sua família. Neste momento, observou-se que o limpa-neves começou a deslizar. Numa tentativa de parar o PistenBully, o Sr. Renner tentou voltar ao lugar do condutor do limpa-neves. Com base na nossa investigação, é neste ponto que o Sr. Renner é atropelado pelo PistenBully", detalhou o xerife.

"Uma testemunha diz ter visto o Sr. Renner a entrar no limpa-neves e não o ter visto de novo até o PistenBully ter ficado imobilizado numa pilha de neve em frente à entrada da sua casa", acrescentou.

O xerife também confirmou durante a conferência que não se suspeita de qualquer circunstância que envolva crime e que se terá tratado de um "trágico acidente".

Jeremy Renner popularizou-se pela sua interpretação do herói da Marvel Hawkeye, nos filmes do Universo Cinematográfico Marvel e na série em nome próprio no Disney+.

Foi também nomeado ao Óscar duas vezes, na categoria de Melhor Ator Secundário pelo seu papel no filme "A Cidade", e para Melhor Ator no filme de Kathryn Bigelow "Estado de Guerra".

O ator protagoniza atualmente a série "Mayor of Kingstwon", da Paramount+, em exibição em Portugal no serviço de streaming SkyShowtime.