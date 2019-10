Estilizado “Mon€y”, a encomenda da companhia portuguesa a Pearson insere-se no tema geral para 2019, o dinheiro, e funciona como a segunda parte de um “díptico que não foi intencional” com “Dinheiro”, que se estreou em maio, avançou à Lusa Jorge Andrade, que dirige a produção.

A peça, a primeira estreia da companhia no próprio espaço, será apresentada pelas 22:00 de quarta e quinta-feira, sábado e domingo, além de sexta-feira, pelas 18:00, e é o último de seis espetáculos de “Uma Família Inglesa”, um ciclo de programação dedicado a peças britânicas ou criadas com artistas do Reino Unido, este ano com um foco no feminino.

A exceção é “Money”, peça que se relaciona com o tema do dinheiro, e evidenciado na grande produção estreada em maio, no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, no Porto.

Em 2018, Deborah Pearson apresentou neste festival “History, History, History”, voltando agora para assinar uma peça que usa ‘sitcoms’ para falar de dinheiro, com o público do espetáculo a colocar-se no papel de uma plateia que assiste “à gravação de dois episódios de uma ‘sitcom’”, explicou à Lusa Jorge Capela.