As mesmas fontes afirmaram que uma investigação foi aberta e que há uma pessoa sob custódia por omissão de um pedido de socorro.

O diário afirma que esta pessoa teria um relacionamento com Boulogne. A investigação busca "esclarecer as circunstâncias sob as quais ocorreu a morte da vítima, que sofria de hemiplegia (uma alteração neurológica)", segundo as autoridades.

Ari Boulogne, de 60 anos e nascido em 1962, era filho da modelo, cantora e atriz alemã Nico, ícone da banda Velvet Underground, e afirmava ser também filho de Alain Delon, algo que este sempre negou.

No entanto, desde criança foi criado pela mãe de Alain Delon, Edith Boulogne, com o mesmo sobrenome.

Nos últimos anos, Boulogne solicitou o reconhecimento de paternidade à Justiça francesa, que foi rejeitado num apelo em setembro de 2021 devido ao local de residência de Alain Delon, na Suíça.