O rapper Black Rob morreu no passado sábado, 17 de abril. O músico estava internado no hospital de Atlanta, nos Estados Unidos. O artista tinha 51 anos.

Segundo Mark Curry, amigo e ex-artista da Bad Boy, o rapper morreu devido a uma paragem cardíaca. Black Rob sofria de vários problemas de saúde, como diabetes e insuficiência renal.

"Whoa!", "Can I Live" e "Bad Boy for Life", com Diddy, foram alguns dos maiores sucessos da carreira do norte-americano, que se tornou conhecido ao juntar-se à Bad Boys Records.

Black Rob , que nasceu no Harlem, Nova Iorque, começou a fazer rap por aos 11 anos, influenciado por artistas locais como Slick Rick e Doug E. Fresh.

O álbum de estreia do músico, Life Story", foi lançado pela editora Bad Boy em 2000.