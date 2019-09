Morreu o cantor português José Crispim, anunciou na quarta-feira Lena Silva, sua companheira e cantora com quem formava o duo Ele e Ela. A causa da morte não foi revelada.

O velório do artista decorreu também na quarta-feira, na capela do bairro da Boavista, e a cremação teve lugar esta quinta no cemitério de Barcarena.

José Crispim destacou-se através do duo Ele e Ela durante os anos 1990, em canções populares com letras humorísticas como "24 Tomates", "A Pequena e a Grandalhona" ou "A Cabra e o Bode".

Também fez parte dos projetos Duo Humorístico Crispim e Cócó, Ranheta e Facada, com os seus filhos.