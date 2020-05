Little Richard, uma das maiores estrelas da história do rock, morreu aos 87 anos. A notícia foi confirmada este sábado, dia 9 de maio, pelo filho do músico, Danny Penniman, à revista Rolling Stones.

A causa da morte ainda não foi revelada. O artista tinha vários problemas de saúde, nomeadamente problemas na anca e várias mazelas resultantes de um ataque cardíaco e de um enfarte.

A aventura do artista norte-americano começou no final dos anos 1940. Ao longo da carreira, o músico conquistou o mundo com grandes hits, começando por "Tutti Frutti", em 1956, e passando por "Long Tall Sally", "Rip It Up" , "Lucille" ou "Good Golly Miss Molly".

Lenda do rock'n'roll, Little Richard inspirou vários músicos, como os Beatles, que gravaram uma versão de "Long Tall Sally", Elton John, Elvis Costello ou os Scorpions.

O seu estilo - maquilhagem carregada e roupas extravagantes - e a presença em palco também serviram de exemplo para vários artistas, nomeadamente para Price.