Com a parceria com Stan Getz, o disco "Getz/Gilberto", que inclui o tema "Garota de Ipanema", recebeu um Grammy de melhor álbum em 1965.

Os últimos discos de João Gilberto foram "João, Voz e Violão" (2000), pelo qual foi distinguido com outro Grammy na categoria 'Best World Music Álbum', e "João Gilberto in Tokyo" (2004), segundo o portal de notícias UOL.

No entanto, e apesar de ser um dos artistas mais conceituados no Brasil, João Gilberto encontrava-se afastado dos palcos há mais de uma década.

A última vez que João Gilberto pisou os palcos foi em 2008, por ocasião das comemorações dos 50 anos da bossa nova. Houve, nessa altura, uma expectativa de que o artista voltasse a atuar em novembro de 2011, numa digressão a decorrer no Brasil, intitulada "João Gilberto 80 anos - Uma Vida Bossa Nova".

No entanto, por motivos de saúde do músico, a primeira apresentação, que seria em São Paulo, viria a ser cancelada, assim como os restantes espetáculos agendados.

Entre suas muitas canções antológicas destacam-se "Desafinado", "Garota de Ipanema", "Chega de saudade", "Rosa Morena", "Corcovado" e "Aquarela do Brasil".

"João mudou para sempre a música do mundo. Ele ensinou delicadeza ao Brasil, trouxe a modernidade. É uma perda irreparável", reagiu em comunicado a cantora Gal Costa ao anúncio do falecimento.

À altura de sua genialidade, a vida para João Gilberto nunca foi fácil. O seu perfeccionismo aproximava-se a obsessão neurótica. O seu lado excêntrico e a sua fobia social — viveu recluso durante anos — eram tão conhecidos como o seu talento.

"A importância dele é incalculável porque ele foi a principal voz do movimento musical brasileiro mais conhecido do mundo e foi revolucionário quase que involuntariamente", avaliou à AFP Bernardo Araujo, crítico de música do jornal O Globo.

"Ele foi, pelo menos no Brasil, o primeiro cantor que não precisou de um vozeirão para cantar. Ele cantava baixinho, como um sussurro, com um violão virtuoso de acompanhamento", acrescentou o crítico.

"Tristeza não tem fim"

Ao longo de vários anos, João Gilberto viu-se envolvido em um conflito entre dois de seus três filhos, João Marcelo e Bebel Gilberto, também músicos, e a sua última mulher, Claudia Faissol, uma jornalista 40 anos mais nova que ele e mãe da sua filha adolescente.

Bebel e João Marcelo acusam Claudia Faissol de se aproveitar da fraqueza do pai e provocar a sua ruína.

Sinalizando essas tensões, na sua mensagem no Facebook, João Marcelo escreveu este sábado: "Agradeço à minha família [o meu lado da família] por estar lá para ele".

No final de 2017, Bebel Gilberto obteve a tutela do pai, quando este já não podia cuidar da sua saúde e das suas finanças devido à fragilidade física e mental.

"Gostaria que ele tivesse um final de vida feliz e tranquilo", disse João Marcelo, filho do casamento de João Gilberto com a cantora Astrud Gilberto, à revista Veja em abril do ano passado.

Bebel nasceu do seu segundo casamento, com a cantora Miúcha, que morreu em dezembro do ano passado.

João Gilberto viu-se obrigado a abandonar o seu apartamento porque não pagava o aluguer há meses. Desde meados de 2008 passou a morar numa casa alegada,ente emprestada pela empresária Paula Lavigne, ex-mulher de Caetano Veloso.

A maioria dos brasileiros viram João Gilberto pela última vez num vídeo em 2015, onde apareceu muito magro e de pijama a cantar "Garota de Ipanema" para a neta, acompanhado do seu violão.