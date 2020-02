"Sentimos muito por anunciar que Andrew Weatherall, o famoso DJ e músico, morreu esta manhã no hospital londrino de Whipps Cross", indicou a sua agente em comunicado.

Andrew Weatherall foi uma das principais figuras do movimento de música eletrónica acid house no final dos anos 1980. Famoso por fazer versões de canções como "World in Motion", dos New Order, "Soon", dos My Bloody Valentine, e "Hallelujah", dos Happy Mondays, também fundou o seu grupo de techno experimental, Sabres of Paradise.

O produtor contribuiu para a cultura rave e ficou conhecido principalmente por ter produzido o álbum "Screamadelica", dos Primal Scream. O grupo prestou uma homenagem ao produtor no Instagram.

"Emocionado e triste por saber que o viajante cósmico Andrew Weatherall nos deixou", escreveu no Twitter o líder dos The Charlatans, Tim Burgess.

Em 2013, Andrew Weatherall criou o festival Covenanza, que juntava a música rock com à eletrónica. O evento decorre anualmente em Carcassonne, no sul de França, e os bilhetes para a edição deste ano já estão esgotados.