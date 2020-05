O músico de blues norte-americano Lucky Peterson morreu este domingo, dia 17 de maio, aos 55 anos, num hospital de Dallas, Texas, confirmaram os membros da família nas redes sociais.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de Lucky Peterson", pode ler-se no comunicado publicado em francês e inglês na página do artista no Facebook. A família conta que o músico "estava em casa quando se sentiu mal".

"Foi levado à pressa para o hospital em estado crítico. Infelizmente, os médicos não conseguiram ressuscitá-lo", disse a sua família.

Peterson foi vítima de "um acidente vascular cerebral", de acordo com o jornalista e crítico de música francês Alex Dutilh.

Violonista e cantor, Judge Kenneth Peterson era uma figura reconhecida na cena do blues e do jazz. O músico era cabeça de cartaz de grandes festivais na América e na Europa.

Lucky Peterson era considerado por muitos o músico vivo mais importante do blues após a morte, em 2015, de B.B. King.

O artista editou o seu último álbum, "50 Just Warming Up!", em 2019.