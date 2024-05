O pintor Frank Stella, figura chave da arte norte-americana do pós-guerra, nomeadamente com as primeiras obras minimalistas que produziu, morreu aos 87 anos, informaram no sábado 'media' dos Estados Unidos.

Frank Stella morreu em casa, em Nova Iorque, vítima de linfoma, escreveu o jornal The New York Times. Nascido a 12 de maio de 1936, em Malden, Massachusetts, Stella foi reconhecido ainda antes dos 25 anos de idade. Iniciou a carreira com pinturas que contrastavam com o expressionismo abstrato da época, utilizando poucas cores. Os primeiros trabalhos incluíam obras de grande dimensão com riscas pretas precisas sobre uma tela em branco, que tomaram de assalto o mundo da arte nos EUA e não só. Mais tarde, explorou a cor e a forma, realizando ocasionalmente pinturas de formas irregulares com padrões geométricos. Nas décadas de 1970 e 1980, Stella voltou-se mais para as obras tridimensionais, incorporando alumínio e fibra de vidro no trabalho, antes de executar esculturas monumentais. O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque dedicou-lhe duas retrospetivas, em 1970 e 1987.