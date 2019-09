Entre outros temas emblemáticos do grupo estão “Drive”, “Good Times Roll”, “It’s All I Can Do” e “Let’s Go” no final dos anos 70.

A revista Rolling Stone considerou-a a banda revelação, no seu ano de estreia.

Na década seguinte, surgiram “Since You’re Gone”, “Shake It Up” e “Magic”, cujos videoclips tornaram Ocasek uma improvável excêntrica estrela da era MTV.

The Cars lançaram seis álbuns até à separação em 1988 e um sétimo em 2010 com os membros sobreviventes, quando Ocasek criou novas canções que acreditava que ficariam melhor se tocasse com os antigos companheiros de banda. Seguiu-se uma curta digressão e a banda foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2018.

Ocasek lançou sete álbuns a solo e na era pós-The Cars tornou-se ainda um produtor muito procurado, trabalhando com os Weezer, Bad Brains, Guided By Voices e No Doubt, entre outros.

Participou também como ator em "Made in Heaven / Talhados no Céu" (1987), com Timothy Hutton, e fez uma curta aparição em "Hairspray / Laca" (1988), de John Waters.

Ocasek casou três vezes e teve dois filhos de cada relação. Terá sido a terceira esposa, a antiga super modelo checa Paulina Porizkova, de quem estava separado, que o encontrou e chamou as autoridades. Os dois casaram em 1989, cinco anos após se conhecerem na rodagem do vídeo para a canção "Drive", que pode ser visto abaixo: