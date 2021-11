Segundo o seu advogado, Stephen Sondheim morreu repentinamente na manhã de sexta-feira na sua habitação em Roxbury, Estado do Connecticut, após ter celebrado na véspera o Dia de Ação de Graças junto de amigos.

Sondheim foi uma das figuras mais importantes do teatro musical do século XX e recebeu elogios por ter reinventado os musicais norte-americanos.

Desde os seus primeiros sucessos no final dos anos 1950, quando escreveu as letras de "West Side Story" e "Gypsy", até aos anos 1990, quando escreveu as letras de "Assassins" e "Passion", Stephen Sondheim foi uma força teatral "implacavelmente inovadora", destaca o The New York Times.

O seu trabalho juntava palavras e músicas de uma forma que realçava as duas formas de arte.

As décadas de 1970 e 1980 foram o seu período mais produtivo, onde criou uma série de obras surpreendentemente originais e variadas como "Company" (1970), "Follies" (1971), "A Little Night Music" (1973), "Pacific Aberturas" (1976), "Sweeney Todd" (1979), "Merrily We Roll Along" (1981), "Sunday in the Park With George" (1984) e "Into the Woods" (1987).