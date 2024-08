A iniciativa, que tem entrada gratuita e vai na 6.ª edição, decorre em diversos espaços públicos daquela cidade do litoral alentejano, no distrito de Setúbal, divulgou a organização, em comunicado.

Promovido pela companhia Teatro do Mar, de Sines, o certame apresenta este ano 21 projetos artísticos, entre circo, instalação, teatro, dança, música, ‘site specific’ e jogos interativos, não só de Portugal, mas também da Alemanha, Brasil, Espanha, França, Itália e Reino Unido.

“Nesta edição, a M.A.R volta a eleger a rua como o lugar privilegiado de encontro e partilha, de construção de relações e memórias”, disse a entidade organizadora, realçando que “o espaço público sempre foi palco de resistência e transformação” e que a promoção das artes de rua “é um manifesto pela liberdade”.

Um dos destaques da programação, segundo o Teatro do Mar, é o espetáculo intitulado “Résiste”, da companhia francesa Les Filles du Renard Pâle.

Trata-se de uma “performance circense de funambulismo com música ao vivo”, dando origem a “um espetáculo sobre luta e resistência”, precisou a organização.

O dueto acrobático “Raíz”, de Circo Caótico, e um solo de dança “abstrato, físico e composicional que se foca em estados de frustração e necessidade de pertença”, de Pau Aran e designado “Seeking the Truth”, são outras das propostas.

A organização destacou também “Sota Terra”, de Animal Religion, “um espetáculo que é um lugar de descoberta entre a relação do ser humano, o subsolo e o planeta, por via de faróis e pulseiras cibernéticas que vibram quando o planeta tem atividade sísmica”.

Em foco vão estar também os projetos artísticos “Poi”, de D'es Tro, que consiste numa “fusão das artes circenses com o jogo popular do pião”, ou “Born to Protest”, de Joseph Toonga, o primeiro espetáculo do artista pensado para ser apresentado ao ar livre e que “desconstrói as presunções sobre figuras masculinas e femininas negras”.

“Time to Loop”, de Duo Kaos, “um jogo sincrónico de movimento, transformação e amor, em que construir e destruir fazem parte da mesma engrenagem”, é outro dos destaques.

Alameda da Paz, Antiga Estação de Comboios, Avenida Vasco da Gama, Capela da Misericórdia, Castelo de Sines e Centro de Artes vão ser alguns dos palcos dos espetáculos, performances e instalações.

As apresentações vão decorrer ainda nos largos 5 de outubro e Poeta Bocage, Pátio das Artes, Pavilhão Multiusos, Praia Vasco da Gama e Rua Serpa Pinto.

A Mostra de Artes de Rua conta com os apoios da Direção-Geral das Artes, Câmara de Sines e Instituto Ramón Llull, de Barcelona (Espanha).