Niall Horan vai subir ao palco dos MTV EMAs 2019, que serão transmitidos ao vivo a partir de Sevilha no dia 3 de novembro, às 19h00. O músico irlandês vai apresentar ao vivo o seu novo tema "Nice To Meet Ya", o primeiro single do segundo álbum a solo do cantor.

Em comunicado, o canal lembra que "Niall Horan já vendeu mais de 80 milhões de álbuns e percorreu o mundo enquanto um dos elementos do icónico grupo One Direction".

Além de Niall Horan, Halsey, Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max e Akon também vão subir ao palco dos MTV EMAs 2019.