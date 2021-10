Os MTV EMAs estão de regresso com um evento ao vivo, confirmou o canal em comunicado. A edição de 2021 irá decorrer na Papp László Budapest Sportaréna, em Budapeste, na Hungria.

"Music for ALL" é mote da edição deste ano dos prémios da MTV. Em Portugal, a transmissão ficará a cargo da MTV Portugal, a partir das 20:00 (hora de Portugal continental).

"Com uma pegada global que abrange 180 países e incontáveis culturas, os MTV EMAs 2021 serão um momento incrível para cada um dos nossos espectadores se unir e celebrar a música e o seu poder capaz de transcender fronteiras”, frisou Raffaele Annecchino, President e CEO da ViacomCBS Networks International. "Após um período tão longo, não poderíamos estar mais felizes com a realização dos EMAs em Budapeste, naquela que será, com certeza, uma noite extraordinária com repercussão mundial", remata.

Já Chris McCarthy, President e CEO, MTV Entertainment Group Worldwide, frisa que é um honra colaborar na organização. "Ao crescer gay numa comunidade da classe trabalhadora, ser capaz de ver role models na TV como o Pedro Zamora do The Real World foi como uma tábua de salvação para mim e inspirou um sentimento de esperança e a possibilidade de ser uma pessoa completa, tal como deveria ser", frisou.

"Por esta razão, sinto-me extremamente orgulhoso por trabalhar na ViacomCBS, que sempre defendeu a igualdade para todos. Assim, é uma enorme honra poder assumir uma posição de solidariedade para com os meus irmãos da comunidade LGBTQ+ enquanto celebramos nos MTV EMAs 2021 na Hungria", remata.