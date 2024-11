Depois de um ano de pausa - a edição de 2023, em Paris, foi cancelada devido a conflito entre Israel e Hamas -, os MTV Europe Music Awards estão de volta. Este ano, Manchester é a cidade anfitriã e o SAPO Mag é o único meio português a marcar presença no evento de música.

É o oitavo ano consecutivo que marcamos presença na cerimónia de prémios da MTV. Além do espetáculo de entrega de prémios, o SAPO Mag vai conversar com as estrelas da música na passadeira vermelha - poderá acompanhar tudo, ao minuto, através da conta no Instagram do SAPO e ver todas as reportagens no especial que preparamos para os EMAs.

No sábado, 9 de novembro, vamos também acompanhar o concerto especial dos Bush em Manchester.

Apresentado por Rita Ora, os MTV EMAs vão contar com as atuações de Benson Boone, RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e The Warning.