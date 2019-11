Taylor Swift, que também não viajou até Sevilha, foi distinguida com o prémio de Melhor Vídeo ("Me") e de Melhor Atuação nos Estados Unidos. Os BTS também triunfaram na noite de domingo, ao conquistarem o galardão de Melhores Fãs e de Melhor Atuação ao Vivo.

Um dos prémios mais cobiçados da noite foi anunciado quase de forma despercebida na arena de Sevilha - Shawn Mendes foi o grande vencedor, mas não marcou presença na cerimónia.

De Dua Lipa a Liam Gallagher: as atuações

Com a "não presença" dos principais nomeados e vencedores, as atuações da noite foram o grande destaque da cerimónia em Sevilha. A noite começou com Dua Lipa, que abriu o espetáculo e apresentou o seu mais recente single, "Don't Start Now", acompanhada por um gigantesco grupo de bailarinos vestidos de amarelo.

Depois da atuação da artista britânica, Becky G, a apresentadora da cerimónia dos MTV EMAs, deu as boas vindas a todos os convidados e ao público. Na sua apresentação, a cantora teve uma 'conversa' consigo mesma em inglês e espanhol, para lembrar o crescimento do mercado da música latina no último ano.

O desfile de canções continuou com Nial Horan, que apostou num cenário repleto de luzes. No palco dos MTV Europe Music Awards, o músico e antigo membro dos One Direction apresentou o seu novo single "Nice to Meet Ya".

Depois de uma pequeno intervalo para limpar e organizar o palco, Becky G e Akon fizeram a festa no Fibes - Palacio de Exposiciones y Congresos. Ao som de "Como No", os dois artistas desfilaram pelo palco acompanhados por 54 bailarinos, espalhados dois palcos redondos que faziam lembrar as plataformas usadas pelas escolas de samba do Brasil.

Logo depois da festa carnavalesca, Becky G voltou a palco para um medley (mais calmo) de alguns dos seus maiores sucessos, como "24/7" ou "Sin Pijama". A atuação da artista contou com iluminação laser e UV, que mereceu surpreendeu alguns dos presentes.

Halsey também transportou o público para o seu mundo durante a atuação no palco dos MTV EMAs. A artista apresentou uma versão intimista do tema "Graveyard", ateando literalmente fogo ao seu cavalo de carrossel.

Na reta final da cerimónia dos EMAs, Ava Max subiu ao palco para apresentar dois dos seus sucessos, "Torn" e "Sweet but Psycho". Para a atuação, a artista fez-se acompanhar por uma orquestra composta apenas por mulheres.

O ditado diz que o melhor fica sempre para o fim e não foi excepção nos MTV Europe Music Awards. No final da cerimónia, Rosalía subiu a palco para apresentar o tema "Di Mi Nombre". A artista espanhola esteve acompanhada por mais de 50 bailarinos, que se empilharam numa pirâmide de cadeiras.

Depois da atuação de Rosalía, que recebeu uma das maiores ovações da noite, foi a vez dos NCT 127 brilharem. Os oito jovens apresentaram "Highway to Heaven" e tornaram-se no primeiro grupo de K-Pop a atuar numa entrega de prémios da MTV.

O momento mais aguardado da noite chegou nos últimos 10 minutos: Liam Gallagher, vencedor do primeiro Rock Icon dos MTV Europe Music Awards, subiu ao palco para apresentar o seu novo single, "Once". Mas a euforia total chegou quando soaram os primeiros acordes de "Wonderwall", com a multidão a cantar a uma só voz um dos temas de maior sucesso dos Oasis.

A noite acabou com uma grande ovação a Liam Gallagher que, sem rodeios, conquistou o público com a atuação mais celebrada da edição de 2019 dos MTV EMAs.

LISTA DE VENCEDORES:

MELHOR VÍDEO

Ariana Grande - thank u, next

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco - VENCEDORA

MELHOR ARTISTA

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes - VENCEDOR

Taylor Swift

MELHOR CANÇÃO

Ariana Grande - 7 rings

Billie Eilish - bad guy - VENCEDORA

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone, Swae Lee - Sunflower

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

MELHOR COLABORAÇÃO

BTS, Halsey - Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho - VENCEDORES

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine

ARTISTA REVELAÇÃO

Ava Max

Billie Eilish - VENCEDORA

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey - VENCEDORA

Jonas Brothers

Shawn Mendes

MELHOR ATUAÇÃO AO VIVO

Ariana Grande

BTS - VENCEDORES

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

MELHOR ARTISTA ROCK

Green Day -VENCEDORES

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

MELHOR ARTISTA HIP HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj - VENCEDOR

Travis Scott

MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs - VENCEDORA

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

MELHOR ELETRÓNICA

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix - VENCEDOR

The Chainsmokers

MELHOR LOOK

Halsey - VENCEDORA

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

MAIORES FÃS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS - VENCEDORES

Shawn Mendes

Taylor Swift

MELHOR PUSH

Ava Max - VENCEDORA

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

MELHOR WORLD STAGE

Bebe Rexha - Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld - Isle of MTV Malta 2018

Muse - Bilbao, Spain 2018 - VENCEDORES

The 1975 - Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots - Lollapalooza Paris Festival 2019

FOTOS: Getty Images para a MTV