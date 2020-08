A mulher, que permanece anónima na ação civil movida no tribunal federal do distrito sul de Nova Iorque, afirma que Gooding, de 52 anos, a atacou num hotel depois de a conhecer num bar de Manhattan, informou a imprensa local.

"A nossa cliente está a fazer acusações muito graves contra Cuba Gooding Jr. na ação que movemos. Ela espera que a justiça seja feita no tribunal", disse à AFP a advogada da suposta vítima, Gloria Allred.

No bar, o vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário em 1997 por "Jerry Maguire" pediu à mulher que o acompanhasse a um hotel onde se encontrariam com amigos, de acordo com o processo. Gooding terá pediu depois que a mulher o acompanhasse até ao seu quarto para que trocasse de roupa. Ali, após colocar uma música a tocar, violou a mulher duas vezes, acrescenta o documento.